Mamma ho preso il morbillo | film cult degli anni ’90 | trama | cast e streaming

(Di sabato 21 dicembre 2019)hoil’90:Si avvicina Natale e Italia 1 lo dimostra proponendo in tvtipici della stagione. Motivo per cui non poteva mancarehoil’90 che ha reso celebre una piccola star, Alex D. Linz. Il, diretto da Raja Gosnell, è il terzo capitolo della saga Home Alone. Ma di cosa parla? Qual è la? E ilhoil, ladelUn microchip di un computer, all’interno del quale si trovano tutti i piani segreti del governo, viene portato via dal Dipartimento della Difesa americano. I criminali nascondono il microchip in una macchina giocattolo, sperando di poterlo rivendere al mercato nero. Peccato che l’automobile venga venduta ai genitori del piccolo Alex Pruitt, un bambino di ottoveramente pestifero. Alex vive a ...

