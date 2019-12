Mamma ho allagato la casa film stasera in tv 21 dicembre | cast | trama | streaming

Leggi la notizia su cubemagazine

(Di sabato 21 dicembre 2019)holaè ilin tv sabato 212019 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco, scheda,, trailer e alcune curiosità sul. SCOPRI COSA C’È IN TVholain tv:La regia è di Rod Daniel. Ilè composto da Jason Beghe, Mike Weinberg, French Stewart, Joanna Going, Clare Carey, Missi Pyle, Craig Geldenhuys.holain tv:Poichè i suoi genitori si sono separati, il piccolo Kevin trascorre le vacanze di Natale insieme al padre e alla sua nuova compagna, Nathalie, facoltosa signora dell’alta società, nella splendidadi lei, attrezzata con le più mirabolanti invenzioni tecnologiche. Intanto, Marv, vecchio lestofante a Kevin ben noto, progetta con la sua complice Vera di rapire un giovane principe che sarà ospite proprio adi ...

nugellae : RT @nugellae: Segnalazioni tv Sab 21.12.19 09,20 Il mio amico BabboNatale Rete4 13 Zampa e la magia del Natale Paramount 20,4 Il magico so… - nugellae : Segnalazioni tv Sab 21.12.19 09,20 Il mio amico BabboNatale Rete4 13 Zampa e la magia del Natale Paramount 20,4 Il… - alislxt7 : @interimthegoat Santa Clause (1 e 2 il terzo meh) Polar express Miracolo sulla 34ª strada Il bianco Natale di topo… -