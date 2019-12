“Mamma | c’è qualcosa di strano nell’albero di Natale” | famiglia trova un gufo vivo

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 dicembre 2019) Non solo regali sotto l’albero di Natale per unadella Georgia, negli Stati Uniti. Katie McBride Newman e i suoi due figli, India e Jack, si sonoti tra i rami dell’abete un, perfettamente mimetizzato tra le decorazioni. La scoperta arriva una sera quando, come riporta l’Independent, la bambina si è accorta che c’eradidentro l’albero di Natale. Così è corsa in lacrime per avvertire la mamma che è andata a controllare la situazione convinta che la piccola si fosse spaventata nel vedere uno dei pupazzetti finti appesi all’abete. Ma si èta davanti un veroche scuoteva la testa e la guardava negli occhi. Secondo alcune ipotesi, l’animale viveva nell’albero di Natale dellada una settimana, da quando l’abete era stato acquistato, ben camuffato tra palline, pupazzi e luci. Dopo la ...

