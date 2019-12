Maltempo Umbria | smottamenti e disagi alla viabilità | aperto il presidio territoriale

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) Ilsta causando problemi in gran parte dell’oggi, dove si segnalano piccoligamenti,, alberi e rami pericolanti. Il Comune di Spoleto segnaladella strada comunale per Pincano, a causa di alcuniin evoluzione e l’inagibilità di alcuni guadi torrentizi in località Testaccio e Napoletto. Chiuso e già riil sottopasso di Baiano. Sono stati già avviati interventi di ripristino della rete di energia elettrica nella zona di Ocenelli, così come la rimozione di alcuni rami pericolanti. Il Comune “raccomanda ai cittadini di limitare al massimo gli spostamenti, specie in zona sud del territorio comunale, che appare la più esposta alle condizioni meteorologiche avverse, di porre attenzione nel percorrere guadi e sottopassi, di eliminare oggetti/elementi che possono essere portati via dal vento (che è previsto ...

emergenzavvf : #Maltempo da ieri in Umbria, Marche, Lazio, Campania, Calabria, Sardegna e Sicilia: svolti dai #vigilidelfuoco 2.40… - CorriereUmbria : #Perugia, crolla un pezzo di tetto a Castel del Piano: strada chiusa al traffico - Corriere dell'Umbria - qn_lanazione : #Maltempo. Crolla parte del tetto di un edificio -