Maltempo Toscana | Rossi | “Proclamiamo lo stato di emergenza regionale”

(Di sabato 21 dicembre 2019) Il presidente della RegioneEnricoha deciso di proclamare oggi lodiper l’intero territorio regionale, per gli eventi meteo di queste ultime ore. La dichiarazione dellodi, spiega la Regione in una nota, si è resa necessaria anche per fare fronte ad altri problemi, come frane ed allagamenti, causati alla viabilità minore dalle intense precipitazioni che, da stanotte, stanno ancora continuando su buona parte della. “La strada statale Cassia è interrotta – ha dichiarato– e anche le strade provinciali intorno versano in condizioni di difficolta’. Ho gia’ convocato una riunione per lunedi’ 23, con Anas, Provincia di Siena e con i Comuni interessati insieme ai tecnici della Regione. Faremo tutto il possibile per risolvere il problema e ridurre i disagi”.L'articolo...

