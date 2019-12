Maltempo Toscana | finisce con la moto nel fiume Santerno | ricerche del disperso in corso

Maltempo - piogge in Toscana : fino a 263mm caduti in 24 ore : Numerose le segnalazioni arrivate alla Protezione civile della Toscana per il Maltempo che in queste ore ha imperversato in gran parte della regione. Secondo quanto riferisce la Regione in una nota, le piogge sono state abbondanti e concentrate soprattutto in provincia di Massa Carrara, Pistoia, Lucca e sul Monte Amiata. I valori massimi registati nelle 24 ore sono stati i 263 millimetri caduti a Campagrina, in provincia di Lucca; nelle ...

Maltempo - piogge in Toscana : fino a 263 mm caduti in 24 ore : Numerose le segnalazioni arrivate alla Protezione civile della Toscana per il Maltempo che in queste ore ha imperversato in gran parte della regione. Secondo quanto riferisce la Regione in una nota, le piogge sono state abbondanti e concentrate soprattutto in provincia di Massa Carrara, Pistoia, Lucca e sul Monte Amiata. I valori massimi registati nelle 24 ore sono stati i 263 millimetri caduti a Campagrina, in provincia di Lucca; nelle ...

Maltempo Toscana - Rossi : “Proclamiamo lo stato di emergenza regionale” : Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha deciso di proclamare oggi lo stato di emergenza per l’intero territorio regionale, per gli eventi meteo di queste ultime ore. La dichiarazione dello stato di emergenza, spiega la Regione in una nota, si è resa necessaria anche per fare fronte ad altri problemi, come frane ed allagamenti, causati alla viabilità minore dalle intense precipitazioni che, da stanotte, stanno ancora ...

Maltempo Toscana : crolla un tratto della Cassia nel senese : Oggi stesso ho deciso di proclamare lo stato d'emergenza e lunedì faremo un summit con Anas, Provincia e Comuni, e dipartimenti regionali, dice il Governatore Rossi

Maltempo Toscana - forte vento sull’aeroporto di Firenze : voli dirottati : A causa del forte vento alcuni voli in arrivo all’aeroporto Vespucci di Firenze sono stati dirottati. Finora cinque gli aerei che non sono stati fatti atterrare nel capoluogo toscano con conseguenti ripercussioni anche per le previste ripartenze da Firenze dei voli dirottati.L'articolo Maltempo Toscana, forte vento sull’aeroporto di Firenze: voli dirottati sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - continua l’allerta. Crolli in Toscana ed esondazioni in Campania : A Pordenone è morto un uomo che viaggiava in auto su una strada chiusa proprio per paura di esondazioni. A Venezia torna l’acqua alta, mentre sono state annullate le gare di discesa libera della Coppa del mondo di sci

Maltempo Toscana : crolla un tratto della statale Cassia nel Senese : “Possiamo dire che fortunatamente il tratto della carreggiata interessato dal crollo era già chiuso per lavori con senso unico alternato e quindi non ci risultano persone coinvolte nella frana”. Lo ha detto Francesco Fabbrizzi, sindaco di Radicofani, che si è recato immediatamente sul posto dopo il cedimento di un tratto della Cassia. “Il crollo – spiega Fabbrizzi – è avvenuto questa mattina intorno alle 8.30, ...

Maltempo Toscana : auto in un sottopasso allagato in Maremma - salvi in 4 : Un’auto con quattro persone a bordo è rimasta bloccata in un sottopasso allagato al bivio di Ravi nel comune di Gavorrano (Grosseto), a causa del Maltempo che sta interessando la zona dove è stata emessa allerta arancione. L’auto è stata recuperata dai vigili del fuoco e le quattro persone sono incolumi. Sempre a causa del Maltempo ci sono alberi pericolanti nel comune di Montieri, in localita’ Gabellino, e nel comune di ...

Maltempo Toscana : scuole chiuse a Cecina - a Prato stop ai mercati : scuole chiuse domani a Cecina (Livorno) a causa dell’allerta per il Maltempo nella zona, fino a domani, per il rischio idraulico del reticolo principale e minore (codice arancione) e per temporali e vento (codice giallo). Sempre per l’allerta meteo a Prato, con codice arancione per pioggia e vento, oltre alla chiusura delle piste ciclabili, il Comune ha emanato ordinanze di chiusura per gli impianti sportivi coperti da ...

Maltempo : allerta meteo Toscana - codice arancio per pioggia sul nord ovest : La Sala operativa unificata della Regione Toscana ha emesso un codice arancione per vento, pioggia, e temporali forti dalle 17 di oggi fino alle 14 di sabato 21 dicembre. Le aree maggiormente interessate, spiega una nota, sono la parte nord occidentale della regione, compresa il litorale, e la costa etrusca con il suo interno. Sulle altre zone della Toscana codice giallo per gli stessi fenomeni. Dal pomeriggio di oggi, venerdi’, ...

Maltempo Toscana - forte vento a Torre del Lago : serre scoperchiate : Tromba d’aria a Torre del Lago. scoperchiate diverse serre nella capitale del florovivaismo della Toscana. E’ iniziata la conta dei danni da parte di Coldiretti all’indomani dell’improvviso evento temporalesco che si è abbattuto sulla Versilia nella giornata di venerdi’ 13 dicembre intorno alle 13. A tracciare un primo bilancio sommario è Coldiretti Lucca. Si registrano insieme a danni strutturali con diverse ...

Maltempo Toscana - furgone trascinato dalla violenza del fiume : occupanti rimasti intrappolati a Lajatico : I vigili del fuoco di Saline di Volterra sono intervenuti alle ore 17:30 circa nel comune di Lajatico, nel Pisano, e nella strada che attraversa un torrente che conduce a Fabbriche di Peccioli. Un furgone con a bordo due persone di 39 e 59 anni, residenti a Villa Magna, è stato ribaltato dalla violenza delle acque durante un guado. I due occupanti del mezzo sono rimasti incastrati nel furgone semi-sommerso. Con l’ausilio dell’autoscala e ...

Maltempo Toscana - Anas : chiusa SS 67 bis ad Arnaccio per allagamenti : La strada statale 67 bis ‘Tosco Romagnola‘ è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in corrispondenza di Arnaccio, nel comune di in Cascina (Pisa), per l’allagamento di un tratto in sottopasso a seguito delle precipitazioni particolarmente intense delle ultime ore. È quanto fa sapere l’Anas in una nota. Il traffico è temporaneamente indirizzato in loco su percorsi alternativi. Il personale Anas e le forze ...

Maltempo Toscana - finisce con l’auto in un fosso : salvato : Stava percorrendo con la sua auto la strada allagata ed e’ uscito fuori strada finendo nel fosso pieno d’acqua e riuscendo poi a rifugiarsi sopra il tetto della vettura, salvato dai vigili del fuoco nel Pisano. I pompieri del comando di Pisa, distaccamento di Cascina (Pisa), sono intervenuti in via del fosso Vecchio angolo via Pietro di Lupo Parra nel comune di Cascina. I vigili del fuoco hanno portato a terra la persona ed ...