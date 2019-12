Maltempo Sicilia | danni a Palermo | si spegne l’illuminazione sul lungomare

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) Si spengono definitivamente gli impianti di illuminazione diCristoforo Colombo (zona Addaura e Vergine Maria) a. Ildello scorso fine settimana ha compromesso irrimediabilmente il funzionamento dei due circuiti di media tensione che alimentano i punti luce, che rimangono disattivi, come dice l’Amg. “Il forte vento, che ha colpito la città venerdì e sabato scorsi, ha determinato, infatti, il cedimento di 3 pali (che sono stati rimossi in emergenza dagli operatori di Amg Energia) e la conseguente caduta di più tratti di linea aerea fascettata ancorata ai pali (tre intere campate consecutive per un totale di circa 500 metri di cavo), subito disattivata e messa in sicurezza – si legge in una nota- Ha provocato, inoltre, numerosi guasti e interruzioni sempre della linea di alimentazione aerea: si tratta un impianto ormai vetusto, che ha di ...

