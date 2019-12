Maltempo Sardegna | piogge nell’Oristanese | allagamenti e smottamenti

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) Emergenzain provincia di Oristano a causa delle fortidelle ultime due ore. I vigili del fuoco intorno a mezzogiorno hanno dovuto far intervenire anche il loro elicottero per soccorrere due allevatori rimasti bloccati nella loro azienda, nelle campagne tra Samugheo e Busachi, a causa della tracimazione di un corso d’acqua. Gravi disagi per strade allagate enella zona del Ghilarza e in quella di Ales. Le squadre dei vigili del fuoco sono dovute intervenire a Baressa, Baradili, Ales, Ghilarza e Norbello. A Fordongianus il fiume Tirso ha esondato allagando l’area termale e quella degli attigui scavi archeologici.L'articolonell’Oristanese:Meteo Web.

emergenzavvf : #Maltempo da ieri in Umbria, Marche, Lazio, Campania, Calabria, Sardegna e Sicilia: svolti dai #vigilidelfuoco 2.40… - DPCgov : ?? #allertaARANCIONE, mercoledì #18dicembre, su parte di Lombardia e Sardegna. #allertaGIALLA in 5 regioni. ??? Avvis… - vivere_sardegna : Emergenza maltempo nell’Oristanese, numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco -