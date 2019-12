Maltempo Sardegna | esonda il Tirso | monitorato il Paglia a Orvieto | vento abbatte grande

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) Fiumesotto attento monitoraggio da parte della Protezione civile, nell’Orvietano, a causa dell’innalzamento del livello delle acque per via delle forte precipitazioni. Nella tarda mattinata – fa sapere il Comune – il fiume ha raggiunto i 4,8 metri. Visto il perdurare delle intense precipitazioni, a nord dinel pomeriggio il livello potrebbe raggiungere il picco massimo della piena prevista, di circa 5 metri. Chiuse le strade bianche, in areabile, che costeggiano il fiume e che sono state allagate. Adil forteche si è abbattuto sul centro storico ha rovesciato ilalbero di Natale in piazza Duomo. Sarà ripristinato – riferisce sempre l’amministrazione comunale – non appena le condizioni meteo lo consentiranno.zione, allarme nella piana di Oristano In serata il Comune di ...

