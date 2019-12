Maltempo Sardegna | è allarme per la piena dei fiumi

Maltempo Sardegna - piogge nell’Oristanese : allagamenti e smottamenti : Emergenza Maltempo in provincia di Oristano a causa delle forti piogge delle ultime due ore. I vigili del fuoco intorno a mezzogiorno hanno dovuto far intervenire anche il loro elicottero per soccorrere due allevatori rimasti bloccati nella loro azienda, nelle campagne tra Samugheo e Busachi, a causa della tracimazione di un corso d’acqua. Gravi disagi per strade allagate e smottamenti nella zona del Ghilarza e in quella di Ales. Le ...

Maltempo Sardegna - allagamenti nel Sud : chiusa la SS197 : Per allagamenti, seguiti alle piogge di questi giorni nel Sud Sardegna, è stato provvisoriamente chiuso un tratto della strada statale 197 ‘Di San Gavino e del Fluminì, all’altezza di La Plassas. Il traffico è stato deviato, dato che la strada è chiusa in entrambe le direzioni dal km 40,800 al km 41,100. Sul posto sono presenti il personale dell’Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e il ...

Maltempo Sardegna - emessa allerta meteo : in arrivo temporali e forte vento di maestrale : Il Maltempo ha concesso solo qualche ora di tregua alla Sardegna, ma da questa sera è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche. La Protezione civile regionale ha, infatti, emesso una nuova allerta per rischio idrogeologico fino alla serata di domani, sabato 21. Sono attesi forte vento di maestrale e temporali, con accentuazione dei fenomeni nella parte nord occidentale dell’Isola.L'articolo Maltempo Sardegna, ...

Maltempo Sardegna - Coldiretti : “Danni ingenti per l’agricoltura” : Anche l’agricoltura non è rimasta esente alla nuova ondata di piogge che ha colpito la Sardegna, il sud in particolare. Le piogge delle notte scorsa e di questa mattina hanno creato non pochi problemi, denuncia Coldiretti. Dal Sulcis al Medio Campidano passando per il Sarrabus e il Cagliaritano. Allagamenti dei campi, colture in ammollo, recinzioni divelte, ruscelli e fiumi in piena. In diverse zone e’ tornato l’incubo ...

Maltempo - forti piogge in Sardegna : danni nel Cagliaritano - padre e bimba salvati dai Carabinieri : Situazione di criticità in Sardegna dove le forti piogge hanno interessato sopratutto la provincia di Cagliari. La protezione civile regionale ha diffuso una nuova allerta per rischio idrogeologico ordinario dalle 15 di domani fino alla mezzanotte. Nel fratto sono diversi i danni derivanti dalle abbondanti piogge che hanno interessato la Città metropolitana di Cagliari e il Sud della Sardegna dove proseguono gli interventi per i disagi ...

Maltempo Sardegna - auto sommersa dall’acqua alta : padre e figlia salvati dai carabinieri : Un uomo di 51 anni e la figlia di 8 hanno rischiato di essere trascinati via con l'auto dalla forza dell'acqua e solo grazie all'intervento dei carabinieri sono riusciti a uscire sani e salvi dal veicolo. È accaduto in Sardegna, dove l’ondata di Maltempo sta provocando disagi, lungo la strada comunale che da Sestu porta a Elmas, nell'hinterland di Cagliari.Continua a leggere

Maltempo sull'Italia - piogge copiose e allagamenti in Sardegna : Roma - Pilotata da una depressione in transito tra le nostre isole maggiori e il medio Tirreno una perturbazione mediterranea sta interessando l'Italia con Maltempo che da Nordovest e Sardegna sta raggiungendo le regioni tirreniche. Effetti pesanti si sono già avuti in Sardegna si dalla giornata di ieri, mercoledì, quando forti piogge hanno coinvolto le zone meridionali dell'isola dando luogo a locali allagamenti. A Solemis, ...

Maltempo in Sardegna - furgone travolto dalla piena del fiume : tre giovani salvati in extremis : Bomba d'acqua in Sardegna, dove il Maltempo delle ultime ore ha provocato non pochi disagi e un incidente: a Soleminis un furgone è infatti stato travolto dalla piena di un fiume, trascinandolo fino alla strada provinciale 387, e i tre giovani passeggeri che erano all'interno sono riusciti a salvarsi in extremis.Continua a leggere

Maltempo Sardegna : violenti nubifragi - allagamenti e disagi nel sud dell’isola : Danni e disagi nel sud della Sardegna, a causa del Maltempo che imperversa dalla serata di ieri. I vigili del fuoco stanno prestando soccorso ai residenti in case isolate e ad automobilisti in difficoltà: disagi per il traffico vengono segnalati sulla 387 dove ieri un furgone con tre persone a bordo è stato travolto dall’acqua. Gravi criticità si registrano nelle campagne di Dolianova, Sinnai e Quartucciu. allagamenti segnalati anche ...

Maltempo Sardegna - nubifragio a Sud dell’Isola : allagamenti e disagi : disagi lungo le strade del Cagliaritano a causa del violento nubifragio che questo pomeriggio, come previsto dal bollettino della Protezione civile, si è abbattuto nel sud Sardegna. Strade allagate e problemi di viabilità soprattutto nella zona di Guspini. In particolare allagamenti sono stati segnalati lungo le Statali 196, 126 e 197. Grosse pozzanghere e detriti lungo la strada provinciale 65, un’arteria di collegamento alla ...

Maltempo - allerta arancione su Lombardia e Sardegna : Una perturbazione di origine atlantica sta portando Maltempo e condizioni instabili sul Nord-ovest dell’Italia. Con il passare delle ore il cattivo tempo potrebbe quindi estendersi sulle Isole maggiori e sulla Calabria dove è previsto forte vento con possibili mareggiate. La Protezione Civile ha quindi diramato un avviso di avverse condizioni meteo. Maltempo: allerta su Lombardia e Sardegna Gli esperti prevedono precipitazioni sparse e ...

Maltempo - allerta meteo arancione su Lombardia e Sardegna : arrivano piogge e venti forti : Una perturbazione di origine atlantica è in arrivo sulla penisola e, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. È stata valutata per la giornata di mercoledì 18 dicembre allerta arancione su alcuni settori di Lombardia e Sardegna; allerta gialla sulla Sicilia e su alcuni bacini di Piemonte, Lombardia, Calabria e Sardegna.Continua a leggere

Maltempo Sardegna - crolla cornicione a causa del forte vento : bimba ferita a Iglesias : Tragedia sfiorata questa sera a Iglesias, dove una bambina è stata colpita da un pezzo di cornicione staccato dalla forza del vento che da ieri sta sferzando la Sardegna e tutto il Sud Italia. L’episodio è avvenuto in via Nuova, all’altezza del civico 37. La piccola non è grave, il cornicione l’ha colpita di striscio provocandole un bernoccolo. Da quanto si apprende la bambina stava passeggiando con alcuni parenti, quando ...

Maltempo - la Tempesta di Santa Lucia colpisce la Sardegna : bufera di vento - danni ingenti in tutta l’Isola : Disagi in Sardegna per il forte vento di maestrale che si è abbattuto sull’isola da ieri con raffiche di Tempesta. Particolarmente colpito il Nord dove si segnalano problemi nei porti e nei parchi cittadini a Porto Torres e Alghero. Notte di duro lavoro anche per i vigili del fuoco di Nuoro. Nelle ultime 12 ore sono stati eseguiti 68 interventi dovuti alle forti raffiche di vento che hanno sferzato la provincia con alberi abbattuti, ...