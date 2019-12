Maltempo, Pordenone: auto travolta da torrente, c’è un morto (Di sabato 21 dicembre 2019) La nuova ondata di Maltempo sta mettendo in ginocchio l’Italia nel week end che precede il Natale. La Liguria è in ginocchio, sulla Torino-Aosta si è registrata una frana all’altezza di Quincinetto mentre in Friuli Venezia-Giulia si conta la prima vittima. Pordenone: auto travolta da torrente Il dramma si è consumato nella prima mattina di sabato. Un uomo è morto a bordo della sua auto travolto da un torrente. È accaduto nella zona tra i comuni di Zoppola e Cordenos, provincia di Pordenone. Secondo quanto si apprende, l’uomo ha volontariamente ignorato i divieti di guado del torrente e ha preferito proseguire. L’acqua l’ha travolto senza lasciargli scampo; nella zona era stata diramata l’allerta arancione. Frana causa chiusura di tratto autostradale Difficile la situazione anche in Val D’Aosta, dove questa mattina è stata annunciata la chiusura di un tratto ...

