Maltempo Napoli | ai Colli Aminei rinviata la notte bianca

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Era prevista per questa sera a, in viale del Poggio ai, la seconda edizione della kermesse Diai2.0. Ma per colpa delle avverse condizioni meteo saràal prossimo 4 gennaio. A dare l’ufficialità dello slittamento della, sono le stesse piattaforme della terza municipalità Stella, S. Carlo all’Arena. L’evento, infatti, rientrava all’interno del più ampio programma natalizio “Voglia ‘e turnà” promosso del comune di. Continuano così i disagi nel capoluogo campano legati al. Per l’intera giornata di oggi la Protezione civile regionale ha comunicato l’avviso di allerta meteo, fino alla mezzadi domani. L'articolo, ailaproviene da Anteprima24.it.

SkyTG24 : Maltempo, crolla ponte pedonale sul fiume Sarno: nessun ferito - susydigennaro : RT @apetrazzuolo: MALTEMPO - Napoli, prosecuzione avviso di allerta meteo dalle ore 00.00 di sabato 21 dicembre fino alle ore 23:59 di dome… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MALTEMPO - Napoli, prosecuzione avviso di allerta meteo dalle ore 00.00 di sabato 21 dicembre fino alle ore 23:59 di do… -