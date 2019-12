Maltempo | mare forza 5 | sospesi i collegamenti marittimi da e per Capri

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019)da e per, a causa delle condizioni meteo con venti di libeccio a circa 30 nodi mentre ilha raggiunto5. Stamane l’unica partenza per Napoli e’ stata quella delle 8.30 con il traghetto Caremar mentre a mantenere icon Sorrento e la penisola e’ stato l’aliscafo Giunone dell’Alilauro Gruson guidato dal comandante Antonio Russo, che per la sua bravura a navigare in condizioni particolarmente difficili e’ soprannominato ‘Capitan Tempesta’. Anche Russo pero’ ha comunicato alla Capitaneria, alle 13, di non essere in grado di proseguire le corse.L'articolo5:da e perMeteo Web.

positanonews : Il maltempo continua a far danni: frana in via Colombo a Vietri sul Mare. Cede muro tra Maiori e Minori -… - mia161876249 : Neppure nel #weekend ci sarà da stare #sereni, causa di prevedibili nuovi sbalzi termici, con le correnti artiche c… - Ilikepuglia : Maltempo in Puglia, allerta gialla per vento forte e mare in burrasca -