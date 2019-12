Maltempo Liguria | sotto controllo le piene di Magra e Vara

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) Le precipitazioni, accompagnate da vento di burrasca, hanno lasciato la. L’unica area ancora interessata dall’allerta è lo spezzino. Qui è allerta gialla fino alle 12 di questa mattina dopo essere stata rossa ieri e arancione dalla mezzanotte alle 8 di questa mattina. C’era preoccupazione per ledei fiumi, ma la situazione e’. Sempre nello Spezzino restano isolate 70 persone a Torenco, frazione nel Comune di Follo, dove e’ crollata l’unica strada di accesso all’abitato. Le persone possono muoversi solo a piedi Riaperta questa mattina a senso unico alternato la strada della Litoranea a Riomaggiore, alle Cinque Terre, che era stata chiusa nel pomeriggio di ieri per il rischio frana da un cantiere: la viabilita’ potra’ essere parzialmente sospesa per il dragaggio di eventuali massi ...

raffaellapaita : La #Liguria è di nuovo in difficoltà per il maltempo. Massima vicinanza ai territori colpiti da frane, mareggiate e… - ArpaPiemonte : Allerta arancione per rischio idrogeologico sul Piemonte sudoccidentale. Oggi ancora maltempo, con piogge diffuse e… - DPCgov : ????#allertaROSSA venerdì #20dicembre in Liguria ??#allertaARANCIONE su parte di Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e… -