Maltempo Liguria | Sanremo chiede lo stato di calamità naturale

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) “Chiediamo alla Regionedi impegnarsi con il Governo perché si possa ottenere lodie fondi straordinari per fronteggiare i danni dell’ultima ondata di, che ammontano a milioni di euro“. Lo ha detto il sindaco diAlberto Biancheri, al termine di un vertice con gli altri membri del Centro Operativo Comunale (Coc). A subire i danni maggiori dalla pioggia scesa nelle ore scorse (300 millimetri) sono stati il quartiere industriale di Valle Armea, dove è crollata una porzione di quaranta metri di strada e dove restano ancora parzialmente isolati 26 abitanti e poi le frazioni di Borello e di San Romolo, dove sono scese numerose frane. Due le persone sfollate, residenti in una casa dichiarata inagibile. “Non possiamo ancora intervenire – ha detto il sindaco – perché il livello del fiume è sempre alto. È ...

raffaellapaita : La #Liguria è di nuovo in difficoltà per il maltempo. Massima vicinanza ai territori colpiti da frane, mareggiate e… - ArpaPiemonte : Allerta arancione per rischio idrogeologico sul Piemonte sudoccidentale. Oggi ancora maltempo, con piogge diffuse e… - emergenzavvf : #20novembre, sono più di 200 gli interventi effettuati dai #vigilidelfuoco per il #maltempo che sta interessando… -