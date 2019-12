Maltempo Liguria | chiusa l’allerta rossa | resta osservato speciale il mare

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) E’ tornato il sole indopo la terza allertain meno di due mesi, prima estesa a tutta la regione: l’ondata diha causato i problemi maggiori nel Ponente, con la zona della Valle Armea interessata da piene dei corsi d’acqua e frane che hanno interrotto temporaneamente alcune strade provinciali e comunali. Ma è emergenza frane: 7 quelle importanti aperte nel ponente ligure, con oltre 60 persone sono rimaste isolate per smottamenti e viabilità interrotta. La perturbazione nella notte si è poi spostata a Levante, dove ha provocato disagi nello spezzino, quasi al confine con la Toscana. L’assessore regionale ligure alla Protezione civile Giacomo Giampedrone questa mattina sara’ nel comune di Follo per un sopralluogo sulla frana nella frazione di Torenco, rimasta isolata per l’interruzione dell’unica strada di ...

