Maltempo Liguria | aperto varco sulla strada franata nello spezzino | si pensa a ponte

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) Unè statostamanidi Torenco, nel comune di Follo (La Spezia), crollata ieri sera lasciando una frazione di 70 abitanti isolata. Ilha consentito di portare a valle i mezzi dei residenti e sarà usato anche per le emergenze. “Siamo riusciti con i volontari di protezione civile e croce rossa ad evitare il peggio ieri sera. Adesso posizioneremo una ambulanza nel paese per le emergenze” ha detto il sindaco Rita Mazzi stamani durante il sopralluogo con l’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone. Il cedimento della comunale è un aggravamento di una situazione registrata durante gli ultimi eventi meteo. “Valutiamo la possibilità di installare unBailey o di attuare altre soluzioni provvisorie per ridare il collegamento a questa frazione, perché i tempi di intervento per la messa in sicurezza non saranno ...

raffaellapaita : La #Liguria è di nuovo in difficoltà per il maltempo. Massima vicinanza ai territori colpiti da frane, mareggiate e… - ArpaPiemonte : Allerta arancione per rischio idrogeologico sul Piemonte sudoccidentale. Oggi ancora maltempo, con piogge diffuse e… - emergenzavvf : #20novembre, sono più di 200 gli interventi effettuati dai #vigilidelfuoco per il #maltempo che sta interessando… -