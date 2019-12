Maltempo Liguria | 173 isolati e 26 evacuati

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) Dopo le piogge intense di ieri, e una ripresa delle precipitazioni nelle prime ore della mattina di oggi, rimangono isolate diverse località inper frane e smottamenti. Lo riferisce Regione. Fino alla tarda sera di ieri la situazione più grave era a Badalucco, con 800 abitanti, ma dopo l’intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile il collegamento è stato riaperto: sono stati allontanati dalle loro case 6 abitanti. Nel Comune di Follo, in val di Magra, in località Torenco, si è riattivata la frana sull’unica strada di collegamento: attualmente sono isolate circa 70 persone. Anche a Chignero, nel Comune di Rapallo, sono 70 gli abitanti. Una nuova frana questa mattina a Bolzaneto, in salita Pianego, ha isolato 25 persone. Sono ancora 8 glia Sanremo in localita’ San Romolo, 4 abitanti sono stati; altre 6 ...

