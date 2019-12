Maltempo | Italia in allerta | in Liguria frane isolano 900 persone | picco acqua alta a

: 23 dipartimenti francesi sono sotto allerta arancione per piogge, inondazioni e forti, ha annunciato Météo France. Nella notte, laha colpito il dipartimento deiconfino a/h a Iraty (1.427m di altitudine). I vigili del fuoco hanno dovuto compiere un centinaio di inter, soprattutto per la caduta di alberi e linee elettriche. Nei, il vento da sud si è intensificato nella notte ...

: Due persone hanno perso la vita in Spagna a causa della, che ha prodottofino a/h,, strade chiuse, sospensione delle lezioni e caduta di alberi nel settore occidentale dello stato. Laportava vari sistemi frontali “molto attivi”, secondo la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), scaricando precipitazioni persistenti e localmente forti in molte zone della Spagna. Secondo fonti della Polizia ...

: Unaperturbazione di origine atlantica, in avvicinamento, determinerà da domani una fase di maltempo, dapprima sulle regioni settentrionali del Paese in rapida estensione a quelle centrali, caratterizzata da precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, soprattutto su Liguria e Piemonte, con un rinforzolazione su tutto il. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento...

anomalo anche oggi, per il quinto giorno consecutivo, in tutt’Italia: lesono a un soffio daistorici mensili in tutto il Nord/Est, dove spiccano i +18°C di Trieste, dove la temperatura non scende sotto i +13°C da oltre 48 ore, circostanza eccezionalmente rara nei mesi invernali.Ma sta facendo moltoin tutt’Italia, come testimoniano lemassime odierne, tipicamenteda Nord ...