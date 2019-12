Maltempo in Liguria | torrenti esondati | famiglie evacuate e strade interrotte

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) È grave la situazione dovuta alindove in queste ore e fino a sabato vige l’allerta rossa. Numerose frane hanno provocato la chiusura di diversemandando il traffico in tilt e costringendo diversea lasciare le loro abitazioni. La situazione più critica nel Ponente ligure dove sonoanche diversi. Si sta aggravando di ora in ora la situazione dovuta alindove in queste ore e fino a sabato vige l’allerta rossa. Dal tardo pomeriggio di venerdì infatti le incessanti piogge che stanno colpendo la regione hanno provocato frane, allagamenti ed esondazioni dicon relative chiusure died evacuazione di intere. Il torrente Armea è esondato ad Arma di Taggia e a Sanremo, in provincia di Imperia, mentre il torrente Nervia è esondato all’altezza del parcheggio di Dolceacqua, ...

raffaellapaita : La #Liguria è di nuovo in difficoltà per il maltempo. Massima vicinanza ai territori colpiti da frane, mareggiate e… - ArpaPiemonte : Allerta arancione per rischio idrogeologico sul Piemonte sudoccidentale. Oggi ancora maltempo, con piogge diffuse e… - DPCgov : ????#allertaROSSA venerdì #20dicembre in Liguria ??#allertaARANCIONE su parte di Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e… -