Maltempo Friuli Venezia Giulia | allagamenti | dissesti e caduta alberi

(Di sabato 21 dicembre 2019)stradali edi. Sono circa 120 le chiamate al numero di emergenza per interventi tecnici urgenti ingiunte alla sala operativa unica. Secondo l’ultimo aggiornamento diramato dalla Protezione civile regionale risultano allagate le zone di Meduno, Treppo Grande, Martignacco, Buia, Tricesimo, Pasiano di Pordenone, Ronchi dei Legionari, mentredel manto stradale si sono verificati tra Frisanco e Meduno sulla ex SP63, a Tavagnacco, Albero abbattuto località Isola Morosini (San Canzian d’Isonzo). Nel primo pomeriggio, si legge nell’avviso, un fronte entrera’ in regione provocando un incremento del vento da sud, con raffiche che localmente saranno anche forti, e delle piogge, anche temporalesche, specie sulla fascia centro orientale. Quota neve in calo nel pomeriggio fino a 800-1000 sulle Alpi, 1500 ...

