Maltempo | forti piogge e venti | Campania in ginocchio | acqua alta a Venezia | due vittime

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tantissimi i disagi e i danni provocati dai temporali e dal vento incessante che hanno sferzato molti capoluoghi e piccoli comuni del Centro-Nord e della Sardegna, provocando frane, smottamenti, allagamenti, la chiusura di strade e la sospensione dei collegamenti marittimi. Si contano finora dueper l’ondata diche si sta abbattendo sull’Italia nell’ultimo weekend prima di Natale. Un uomo è stato travolto dalla piena di un torrente tra Zoppola e Cordenons, in provincia di Pordenone. La strada era stata chiusa per l’allerta meteo ma la vittima ha deciso comunque di proseguire. É rimasto bloccato con l’auto intorno all’una di notte e ha chiamato i soccorsi. Mentre i vigili del fuoco cercavano di salvarlo, però, l’ondata di piena lo ha trascinato via. L’altra vittima in Toscana, dove un motociclista è scivolato nel torrente ...

