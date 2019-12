Maltempo | esonda il lago Patria | strade allagate e traffico impazzito

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Questa mattina èto in più punti ilinvadendo lee i terreni circostanti. Le abbondanti piogge dei giorni scorsi insieme con la chiusura della foce delhanno determinato una situazione nuovamente critica. E’ in arrivo la Protezione Civile Regionale e Sma Campania. Il Sindaco di Giugliano, Antonio Poziello ha scritto sulla sua pagina facebok: “Ieri ho chiesto l’intervento delle squadre della Protezione Civile Regionale e uomini e mezzi di Sma Campania si apprestano ad intervenire per riaprire la foce, insabbiata dalle mareggiate. Contiamo entro oggi di poter ripristinare il collegamento col mare, in modo da far scendere il livello delle acque” Aggiornamenti saranno forniti nelle prossime ore. L'articoloilproviene da Anteprima24.it.

