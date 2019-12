Maltempo e la Costiera Amalfitana cade a pezzi | crolli sulla statale 163 | molte strade

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di sabato 21 dicembre 2019) Frane segnalate a Ravello. Situazioni critiche a Minori, Amalfi e Cetara a causa di una esondazione. Nel Comune di Valle il sindaco ha firmato un'ordinanza per invitare i cittadini a non sostare nei piani bassi degli edifici. In Prefettura a Salerno è stato attivato il Centro Coordinamento Soccorsi.

