Maltempo: cresciuto il livello del Po al Ponte della Becca (Di sabato 21 dicembre 2019) È cresciuto sensibilmente, in meno di due giorni, il livello del Po al punto di rilevazione del Ponte della Becca. Alla mezzanotte tra giovedì 19 e venerdì 20 dicembre, il fiume era a 0,38 centimetri sotto lo zero idrometrico; questa sera alle 19 era salito a più 3,08, con un aumento di 3,46 centimetri in meno di 48 ore. Una crescita considerevole, dovuta alle piogge insistenti della giornata di ieri, della notte e di questa mattina. Nel pomeriggio però il tempo è migliorato e il ritmo di aumento del Po è diminuito: si è ancora abbastanza lontani dai più 3,50 che rappresenta la prima soglia di allarme. È cresciuto anche il Ticino a Pavia, ma al momento non c’è rischio esondazione in Borgo Basso. La pioggia sarà probabilmente la causa del rinvio dell’atteso derby di basket Pavia-Vigevano, in programma domani alle 18 al PalaRavizza di Pavia e valido per il campionato di ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu

