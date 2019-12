Maltempo Caserta | frana un costone | due automobilisti vivi per miracolo

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di sabato 21 dicembre 2019) Ilche sta flagellando coste e aree interne della Campania sta causando numerosi danni anche in Terra di Lavoro:sulla strada provinciale 328, nel comune di Rocca d'Evandro, nell'Alto-no, salvi i due occupanti di un'auto in transito. Chiusa l'autostrada A3 all'uscita Caianello. Situazione difficile anche a Roccamonfina per frane superficiali in località Sessa, Marzano, Conca, Teano, Campagnola.

emergenzavvf : #Maltempo #21dicembre 17:30, 309 #vigilidelfuoco impegnati in #Campania con 94 automezzi di soccorso: svolti 130 in… - bassairpinia : MALTEMPO, COLDIRETTI: CAMPI ALLAGATI IN CAMPANIA. Segnalazioni a Caserta, Benevento, Avellino e Salerno -… - ThinZurich : RT @emergenzavvf: #Maltempo #21dicembre 17:30, 309 #vigilidelfuoco impegnati in #Campania con 94 automezzi di soccorso: svolti 130 interven… -