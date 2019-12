Maltempo, cargo si incaglia in Sardegna

Si èta a Sant'Antioco, nellasud occidentale, a casusa del, una nave mercantile battente bandiera italiana. L'imbarcazione, partita da Cagliari, era diretta in Spagna, ma per il mare grosso e il forte vento aveva invertito la rotta per rientrare in porto quando ha urtato gli scogli rimanendo bloccata. La Capitaneria di porto e la Protezione civile hanno messo in salvo i 12 membri dell'equipaggio.(Di domenica 22 dicembre 2019)