Maltempo Campania | frane e allagamenti | famiglie evacuate in Irpinia | aperto COC a Salerno

(Di sabato 21 dicembre 2019) + in provincia di Avellino dove le forti piogge stanno creando esondazioni ed. Evacuazioni in corso per alcunea Cervinara e Moschiano. Nel primo caso si registra l’esondazione del torrente Isclero che ha isolato alcune case. Si sta provvedendo ad evacuare le abitazioni tramite gommoni della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. Non va meglio nel Vallo di Lauro, a Moschiano, dove si sono verificate dellecon il fango che ha invaso le strade. In via preventiva è stata disposta l’evacuazione delleche abitano lungo il lago di “Moschiano”, dove è venuta a formarsi una diga naturale. Un’altra frana si è verificata a Forino, interessando la strada provinciale per Bracigliano e la 403. Non si registrano danni a persone o veicoli, in quanto erano già chiuse al traffico, la prima per pregressee la seconda perché ...

emergenzavvf : #Maltempo #21dicembre 17:30, 309 #vigilidelfuoco impegnati in #Campania con 94 automezzi di soccorso: svolti 130 in… - emergenzavvf : #Maltempo da ieri in Umbria, Marche, Lazio, Campania, Calabria, Sardegna e Sicilia: svolti dai #vigilidelfuoco 2.40… - DPCgov : ??#allertaARANCIONE, giovedì #19dicembre, su parte della Sicilia. ??#allertaGIALLA in 5 regioni. ???? Avviso di condi… -