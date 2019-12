Maltempo Campania | esonda il lago Patria | frane nel Casertano

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) Pioggia e temporali in: allagamenti e disagi si stanno verificando in diverse zone. La Protezione civile della Regionesta coordinando tutte le attività: al momento i maggiori disagi si stanno verificando nele nella zona del. Al vaglio una proroga dell’allerta meteo di livello arancione. La situazione più grave si è verificata nella zona del: sul versante di Giugliano indiverse sono le strade allagate. Inondata dalle acque la Circumche e’ stata interdetta al traffico. La chiusura riguarda sia il versante delche ricade nel comune di Giugliano sia quello ricadente nel territorio di Castelvolturno. L’zione, secondo i controlli effettuati dai tecnici e dalla Polizia Municipale del comune di Giugliano, è dovuta al blocco della foce per l’ammasso di detriti e sabbia trasportati dalle ...

DPCgov : ??#allertaARANCIONE, giovedì #19dicembre, su parte della Sicilia. ??#allertaGIALLA in 5 regioni. ???? Avviso di condi… - emergenzavvf : #Maltempo da ieri in Umbria, Marche, Lazio, Campania, Calabria, Sardegna e Sicilia: svolti dai #vigilidelfuoco 2.40… - rep_napoli : Maltempo, Campania sferzata da vento e pioggia [aggiornamento delle 12:14] -