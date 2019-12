Maltempo Campania | cede muro | chiuso tratto della statale 163 Amalfitana a Maiori

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) Sulla strada163 ‘’, a causacaduta di undi protezione di un giardino privato, è provvisoriamenteilal km 34,600 in località, nella provincia di Salerno, in entrambe le direzioni. Sul tracciato, come rende noto l’Anas, sono presenti fango e detriti. Le deviazioni vengono segnalate in loco.L'articolo163Meteo Web.

DPCgov : ??#allertaARANCIONE, giovedì #19dicembre, su parte della Sicilia. ??#allertaGIALLA in 5 regioni. ???? Avviso di condi… - emergenzavvf : #Maltempo da ieri in Umbria, Marche, Lazio, Campania, Calabria, Sardegna e Sicilia: svolti dai #vigilidelfuoco 2.40… - zazoomblog : Maltempo in Campania prorogata allerta arancione fino a domenica - #Maltempo #Campania -