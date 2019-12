Maltempo | ancora acqua alta a Venezia Nuovi livelli a 120 centimetri

Leggi la notizia su meteoweek

(Di sabato 21 dicembre 2019) Il Comune diaggiorna sulla situazione delin città, con l’che torna a imperversare. Per domani le condizioni potrebbero peggiorare. Alcuni giorni dopo la crisi e i forti disagi,torna a vivere giornate complicate. Nella città veneta, a causa delche sta tornando a imperversare sull’Italia in queste ore, … L'articoloa 120proviene da www.meteoweek.com.

raffaellapaita : La #Liguria è di nuovo in difficoltà per il maltempo. Massima vicinanza ai territori colpiti da frane, mareggiate e… - ArpaPiemonte : Allerta arancione per rischio idrogeologico sul Piemonte sudoccidentale. Oggi ancora maltempo, con piogge diffuse e… - HuffPostItalia : Maltempo, un morto in Friuli su strada vietata. Ancora acqua alta a Venezia -