Maltempo | Anas | chiuso tratto sull’Appia per allagamento in provincia di Latina

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) Sulla strada statale 7 ‘Appia‘, per, è provvisoriamenteilal km 96,700 a Terracina, indi, in entrambe le direzioni. Le deviazioni vengono segnalate in loco. Sul posto sono presenti il personalee le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità’ e il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile., società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148L'articolo: ...

positanonews : Positano – Laurito. Ancora danni maltempo: dopo l’albero crolla anche un muro. ANAS sul posto tra le #news… - PrimaStampa_eu : Maltempo Ragusa, straripa il fiume Dirillo: chiusa la SS 115 Sud Occidentale Sicula, sul posto il personale Anas e… - zazoomnews : Maltempo Calabria Anas: “Limitazione al traffico sulla SS182” - #Maltempo #Calabria #Anas: -