Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti Publiée par Protezione Civile Regionesur Samedi 21 décembre 2019 Napoli – Le condizioni diattualmente in atto sullastanno determinandoin diverse zone del territorio. La Protezione civile della Regionesta coordinando le attività inviando tecnici e volontari nelle numerose aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico. In particolare, nelle ultime ore, risultano compromesse alcune aree della Costiera Amalfitana: una frana sta interessando via della Repubblica, in corrispondenza del costone al di sotto del comune di Ravello: al momento, non vengono segnalati feriti o danni a cose ma i Vigili del fuoco stanno provvedendo a fare evacuare i cittadini della zona. A Scala ed Atrani si monitorano costantemente le condizioni del torrente Dragone: il sindaco del Comune di valle, Luciano De ...

SkyTG24 : Maltempo in Italia, allagamenti e smottamenti da Oristano a Pordenone. FOTO - anteprima24 : ** #Maltempo, #Allagamenti e #Frane: situazioni critiche in tutta la #Campania (VIDEO) ** - FlaviaCorda : RT @TgrRai: #Maltempo #Sardegna: ancora allagamenti nel Cagliaritano, Marmilla e Sarcidano. Chiusa la statale 197 a Las Plassas. #Allerta p… -