Maltempo | acqua alta a Venezia | allerta meteo in 14 regioni

(Di sabato 21 dicembre 2019): allarme arancione in 14Torna l’: oggi, sabato 21 dicembre, il livello ha toccato alle ore 7.40 i 120 centimetri sul medio mare, al di sotto della previsione stimata ieri dal Centro maree del Comune, che arrivava ai 130 centimetri. Si tratta comunque di una marea molto sostenuta, codice arancio, che ha interessato tra il 37 per cento e il 46 per cento del suolo del centro storico lagunare a cominciare da Piazza San Marco. Il picco è previsto per domani, secondo il Centro maree del Comune di, quando è prevista un’di 130 centimetri sul medio mare alle ore 7.35, anche in questo caso un codice arancio. Intanto ilha provocato una vittima in Friuli, dove un uomo è stato travolto nella sua auto dalle acque del fiume ed è morto. L’uomo aveva ignorato il divieto della strada chiusa per ...

