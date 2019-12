Maltempo a Salerno | riunione del Coc | le parole di Bonavitacola – VIDEO

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Si è riunito questo pomeriggio presso il Palazzo di Città il Centro Operativo Comunale (COC) per il monitoraggio delle criticità determinate dal forteche ha colpito la città nella giornata odierna. Allahanno preso parte il Sindaco diVincenzo Napoli e diversi componenti della Giunta e del Consiglio Comunale, oltre a uomini della Polizia Municipale e della Protezione Civile. Si segnalano al momento frane in diverse zone dei quartieri collinari. La più importante in località Casa Manzo, dove è stata evacuata una famiglia. Altri smottamenti si sono verificati a Giovi Bottiglieri e Giovi San Nicola, dove è caduto un palo della pubblica illuminazione: sul posto è intervenuto personale dell’Ente per la rimozione dello stesso e per il ripristino dell’erogazione. Una frana si è verificata anche in Viale dei ...

emergenzavvf : #Maltempo #21dicembre 17:30, 309 #vigilidelfuoco impegnati in #Campania con 94 automezzi di soccorso: svolti 130 in… - CiroFire : #Maltempo #21dicembre 17:30, 309 #vigilidelfuoco impegnati in #Campania con 94 automezzi di soccorso: svolti 130 in… - salernotoday : Maltempo a Salerno e provincia: frane, danni, allagamenti e strade chiuse, il vertice in Prefettura… -