Maltempo a Montesarchio | l’invito del sindaco | “Evitate di uscire se non per necessità”

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Bn) – In considerazione delle forti piogge che stanno interessando, ilFranco Damiano ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Siamo impegnati fin dalle prime ore del mattino sul territorio con la protezione civile e i tecnici comunali. In particolare stiamo monitorando i punti più delicati del territorio: l’asta del torrente tesa e la parte terminale del torrente in zona Varoni, l’area Pontecani Badia e tutte le aree attraversate da corsi d’acqua. Siamo in contatto col genio civile di Benevento che ha competenza sui torrenti diche dovrebbe inviare dei tecnici. È chiaro però che il Comune è vigile e ha la priorità della sicurezza dei cittadini, e se si dovesse rendere necessario intervenire con urgenza non si esisterebbe un istante. Si invita a evitare didi casa non ...

