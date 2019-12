Maltempo | 2 valanghe sul passo Valparola | tre auto bloccate

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) Sarebbero due leche sono cadute nel tardo pomeriggio sulla strada che da Cortina d’Ampezzo porta al. Trevetture sono rimaste intrappolate dalla massa nevosa e gli occupanti, stando ai soccorritori, sono tutti illesi. Massiccia la macchina dei soccorsi con squadre del soccorso alpino inviate anche dalla vicina provincia di Bolzano che ha messo a disposizione anche due elicotteri, il Pelikan 2 e quello dell’Aiut Alpin Dolomites. Il transito sulè stato interrotto.L'articolo, 2sul: treMeteo Web.

Ultron65 : RT @tg2rai: Nuova ondata di #maltempo. Strade allagate nel cagliaritano. Allerta rossa in Liguria; arancione in Lombardia, Piemonte ed Emil… - Viperland : Maltempo, allerta meteo per piogge forti in pianura e valanghe in montagna - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: Nuova ondata di #maltempo. Strade allagate nel cagliaritano. Allerta rossa in Liguria; arancione in Lombardia, Piemonte ed Emil… -