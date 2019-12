Malfitano | “Adl vuole Gasperini ed il mister vuole Napoli | che frecciate Gattuso in

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di sabato 21 dicembre 2019) Mimmo, firma de La Gazzetta dello Sport è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovoha parlato della situazione rinnovi in casae, sul futuro della panchina azzurra, della stima reciproca tra Adl e: “Si parla di fine ciclo allora è il caso di comprendere che alcuni calciatori debbano andare via. La decisione di mandar via chi manifesta il desiderio di andare è sempre la migliore. Non credo nei rinnovi di Callejon e Mertens, il belga non può pretendere che ilricompri il suo cartellino, 4 milioni per due anni più bonus non è poco a 33 anni. In chiave futura sarebbe un errore rinnovare sia Mertens che Callejon, si sta pensando ad una piccola rivoluzione.sembra ancora in fase di apprendimento, nella conferenza ha lanciato qualche frecciatina ad Ancelotti, soprattutto quando ha parlato di preparazione e sistemi di lavoro. Il ...

