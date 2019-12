Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) I gestori di un hotel di Tolentino, in provincia di, sono accusati di aver sottratto oltre un milione di euro dipubblici destinati all’ospitalità di terremotati e soccorritori: con una parte di quel denaro hanno acquistato 51purissimo, 19 dei quali sono stati trovati in una botolaildi uno degli indagati. Idestinati all’accoglienza dei terremotati trasformati ind’oropoi in una botolail. Che tra le conseguenze di un terremoto ci fosse il fenomeno dello sciacallaggio era cosa nota, ma che qualcuno avrebbe approfittato della catastrofe naturale che ha colpito il Centro Italia tre anni fa per arricchirsi – accumulando milioni di euro – suscita profonda rabbia e sconcerto. Eppure è quello che è avvenuto a Tolentino, città terremotata in provincia di: gli uomini della Guardia di Finanza ...

carlaruocco1 : Complimenti alla @GDF di Camerino (Macerata) che ha scoperto una #frode milionaria nella gestione dei servizi di ac… - GDF : #Macerata, operazione “El Dorado”: scoperta frode milionaria nella gestione dei servizi di accoglienza degli sfolla… - LimeMagazineU : Macerata: 51 lingotti d’oro nascosti sotto il letto. Comprati coi fondi per ospitare i terremotati… -