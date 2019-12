Lukaku cede il rigore ad Esposito | “Fai gol tu”

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 21 dicembre 2019) L’Inter vince 4-0 contro il Genoa, ma il risultato e la partita passano in secondo piano di fronte all’immensità di un uomo:. L’arbitro fischia unper i nerazzurri e, che dovrebbe batterlo, si volta verso il giovanissimo Sebastianoe gli lancia il pallone. Adesso tiri tu, sembra dirgli. Una scena che resterà negli annali, che ci ha commossi profondamente. E il giovane Sebastiano? Non trema, insacca, sfonda la porta. Ripagando così la fiducia del compagno di squadra, che si conferma un grande uomo e, soprattutto, un leader dello spogliatoio. Dopo ilsegnato Sebastiano viene abbracciato dai compagni, poi arriva anche. I due si stringono forte per alcuni istanti. Un’immagine bellissima. Al termine della partita unancora visibilmente emozionato ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky: “Ho chiamato mia ...

