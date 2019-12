Lucia Borgonzoni, patto-Emilia Romagna: l'ultima mossa per trionfare su Stefano Bonaccini (Di sabato 21 dicembre 2019) Un piano per la riduzione della burocrazia, una road map per nuove infrastrutture, anche digitali, garanzie per le piccole e medie imprese e nuovi sistemi di accesso al credito. Sono alcune delle proposte condivise da Lucia Borgonzoni, candidata del centrodestra al governo dell' Emilia-Romagna, che

Lucia Borgonzoni imbarazza la consigliera Pd Serri : "Si fa lo spot usando l'elisoccorso del Veneto leghista" : La consigliera Pd uscente Luciana Serri, candidata alle regionali in Emilia Romagna, usa un elicottero del 118 Veneto per i suoi spot elettorali. È l'accusa della candidata governatrice della Lega, Lucia Borgonzoni, con tanto di foto in mano. "La sanità emiliano-romagnola è talmente perfetta che i

Sondaggio Tecnè - l'avanzata di Lucia Borgonzoni : Emilia Romagna - la Lega sente odor di trionfo : Lucia Borgonzoni scala la vetta dei sondaggi rendendo il voto in Emilia-Romagna un testa a testa con lo sfidante Stefano Bonaccini. Tra i due - secondo l'ultimo Sondaggio realizzato da Tecnè - c'è solo un punto percentuale. Il governatore del Pd vanta infatti un 45 per cento di consensi.

Lucia Borgonzoni e Matteo Salvini - "onda verde sull'Emilia rossa". Istituto Cattaneo - dossier esplosivo : Un'onda verde sulla rossa Emilia Romagna. Anche Repubblica è costretta a prendere atto di come la sfida alle regionali del prossimo 26 gennaio tra il governatore uscente Stefano Bonaccini, democratico, e la sfidante leghista Lucia Borgonzoni sarà la più combattuta della storia, un testa a testa con Lucia Borgonzoni vittima dell'odio : "Squadracce di anarchici vietano di avvicinarsi ai banchetti Lega" : L'ombra della violenza di piazza contro Lucia Borgonzoni e la Lega in Emilia Romagna. "Nella rossa Bologna - è la denuncia di Nicola Molteni, deputato leghista ed ex sottosegretario all'Interno con il ministro Matteo Salvini - squadracce di anarchici impediscono alla gente di avvicinarsi al banchett Sondaggi Emilia Romagna : Stefano Bonaccini ancora avanti a Lucia Borgonzoni : Le elezioni regionali in Emilia Romagna sono sempre più vicine: manca poco più di un mese all'appuntamento che potrebbe decretare la fine dell'esecutivo giallo-rosso. Secondo gli ultimi Sondaggi elettorali effettuati da Emg Acqua per Agorà, la trasmissione in onda su Rai 3, Stefano Bonaccini conduce ancora la battaglia contro Lucia Borgonzoni. Sondaggio Masia - Lucia Borgonzoni a un passo da Bonaccini : le cifre della vittoria leghista? : Lucia Borgonzoni vola nei sondaggi, sempre più alle calcagna di Stefano Bonaccini. Quello del 26 gennaio in Emilia-Romagna si prospetta un testa a testa, con - secondo il Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà - l'attuale presidente della regione al 46,5 per cento e, subito dietro, la candidata leghi

Lucia Borgonzoni : "Io discriminata dalla sinistra perché donna" : La candidata del centrodestra alla presidenza dell'Emilia-Romagna Lucia Borgonzoni ha accusato gli avversari di averla discriminata in quanto donna. Il riferimento è in particolare a Stefano Bonaccini, che ha già fatto pervenire la sua risposta. Ad aver dato fastidio alla senatrice sono stati alcune esternazioni del candidato presidente con cui si sfiderà, che a suo dire direbbe che lei è muta e la farebbe ...