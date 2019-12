Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Sa)- È statodidiilindiscusso della puntata della rubrica televisiva “Paesi, paesaggi” del tg satirico di Striscia La Notizia, andata in onda ieri sera su5. Oliodidi eccellenza degli Alburni, conosciuto in tutto il mondo per le sue caratteristiche e la qualità e che nella cittadina salernitana diriporta alla devozione del popolo alburnino verso la Madonna dell’olivo, protettrice della città e degli olivicoltori. Una statua antichissima e unica nel suo genere dove tra le mani la Madonna impugna un ramoscello di olivo tanto da divenire anche il simbolo commerciale deldicommercializzato da una delle aziende agricole della cittadina. Un olio di qualità che l’olivicoltore e geologo Antonio Mennella, intervistato al microfono del tg satirico, ha ...

anteprima24 : ** L’#Olio extravergine di oliva di #Serre protagonista su Canale 5 ** - labraccata98 : RT @alicettah: Tra i regali sempre belli da ricevere ricordiamo l’olio extravergine d’oliva. - 278_deny : RT @TurismoLiguria: Elisir di lunga vita, l'olio extravergine di oliva DOP è una vera e propria “cultura” in #Liguria ed è tempo di Olioliv… -