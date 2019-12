Liverpool-Flamengo in tv oggi | orario d’inizio | diretta gratis e in chiaro | programma

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019), alle ore 18.30, andrà in scena l’ultimo atto dei Mondiali per club di calcio 2019. Ad affrontarsi saranno il, campione d’Europa, e il, compagine numero uno sudamericana. Il classico scontro continentale, dunque, sarà nuovamente il centro di gravità permanente della competizione e i Reds di Jurgen Klopp vorranno rispettare i pronostici e far di tutto per laurearsi campioni del mondo e chiudere il cerchio su una stagione speciale, dopo il trionfo in Champions League. CLICCA QUI PER LALIVE DIDALLE 18.30 (SABATO 21 DICEMBRE)in tvd’inizio,e inFinale Mondiale per club 2019 Sarà lo Stadio Internazionale Khalifa di Doha, in Qatar, il teatro di questa partita che sarà trasmessa intelevisiva in, in esclusiva sul Canale 20 di Mediaset (151 di ...

ntomc : Oggi a Doha il Flamengo sfida il Liverpool per la prima volta dopo 38 anni. Con il pronostico contro e la storia a… - AriannaRavelli : RT @tpellizzari: Solo una volta due allenatori europei si sono giocati la Coppa Intercontinentale. Mai, invece, il Mondiale per club: succe… - tpellizzari : Solo una volta due allenatori europei si sono giocati la Coppa Intercontinentale. Mai, invece, il Mondiale per club… -