Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 21 dicembre 2019) Ilbatte il Flamengo 1-0 e vince il Mondiale per Club per la prima volta nella sua storia. Decide, nel primo tempo supplementare (99′) il gol di Firmino. I Reds si aggiudicano il secondo trofeo stagionale, dopo la Champions League a giugno. Il tutto si aggiunge al +10 in classifica in Premier League. Il successo arriva al termine di una partita sudatissima, dominata a larghi tratti dal Flamengo che ha comunque giocato a viso aperto per tutto il match. L'articolodelilNapolista.

Eurosport_IT : LIVERPOOL CAMPIONE DEL MONDO! ?????? I Reds vincono il Mondiale per Club per la prima volta nella loro storia: decide… - SkySport : ?? Mondiale per club ?? #LiverpoolFlamengo 1-0 d.t.s. ? #Firmino (99’) ? Il #Liverpool è campione del mondo ?… - Sport_Mediaset : ??#ClubWC ??? #Liverpool ?? #Flamengo: 1-0 ?? Il #Liverpool è Campione del Mondo ?? Decide la partita #Firmino al 99' -