LIVE Zebre-Benetton Treviso | Top14 rugby in DIRETTA | il derby italiano in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla testuale della sfida tra Zebre Rugby Club e Benetton Rugby, match valido per l'ottava giornata della stagione regolare del Pro 14 di rugby: oggi, sabato 21 dicembre, alle ore 16.00 a Parma andrà in scena il derby d'Italia, che verrà replicato già la settimana prossima. Si tratta della prima delle tre partite in programma nella stagione regolare dell'ex torneo celtico tra le due franchigie italiane, con gli emiliani avvantaggiati dal fattore campo. I padroni di casa hanno vinto la prima partita della stagione nel torneo nell'ultima uscita dopo sei perse, mente il Benetton, che ha vinto due incontri dall'inizio della competizione, arriva da due sconfitte

