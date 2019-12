LIVE Sport Invernali | DIRETTA 21 dicembre | ITALIA DA DELIRIO NELLO SNOWBOARDCROSS! Ora

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA DEGLI(21) 12.46 SNOWBOARD – Michela Moioli e Lorenzo Sommariva sono saliti entrambi in testa alle rispettive classifiche di Coppa del Mondo di cross! 12.45 SNOWBOARD – Incredibile doppietta azzurra anche in campo maschile! Lorenzo Sommariva, al primo trionfo in carriera (lui che non era mai salito sul podio in Coppa del Mondo), ha vinto davanti al connazionale Emanuel Perathoner! Il podio è stato completato dal francese Surget! 12.42 SNOWBOARD – Michela Moioli è tornata a vincere dopo quasi due anni di digiuno!snowboardcross di Cervinia la campionessa olimpica ha preceduto la francese Chloe Trespeuch e la connazionale Sofia Belingheri. Quest’ultima aveva deciso di ritirarsi la scorsa primavera: ci ha ripensato ed eccola festeggiare il primo podio in Coppa del Mondo! 12.40 ...

