LIVE Sport Invernali | DIRETTA 21 dicembre | ITALIA DA DELIRIO NELLO SNOWBOARDCROSS! Male

(Di sabato 21 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA DEGLI(21) 14.00 BIATHLON – Strepitosa prestazione azzurra nell’Inseguimento casalingo in Val Martello, valido per la seconda tappa della Junior IBU Cup 2019/2020. Un passo sugli sci di assoluta eccellenza ha permesso al trentino Tommaso Giacomel, nonostante i tre errori distribuiti tra prima, seconda e quarta serie, di regolare la concorrenza, riprendendo e staccando lo svizzero Niklas Hartweg che partiva con 20″ di vantaggio dopo aver vinto la Sprint, e vincere per la prima volta nel circuito Junior. Si tratta inoltre del terzo podio di fila per il talento di Primiero, che ha chiuso con 15″ di margine sul rivale elvetico e 21″ sull’altro azzurrino Patrick Braunhofer, che ha così completato la festa tricolore. 13.34 BIATHLON – Johannes Boe si è aggiudicato la ...

