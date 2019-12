LIVE Sport Invernali | DIRETTA 21 dicembre | ITALIA DA DELIRIO NELLO SNOWBOARDCROSS!

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA DEGLI(21) 15.22 SCI DI FONDO – SECONDO PELLEGRINO! L’azzurro conquista la piazza d’onore nella sprint della tappa di Coppa del Mondo a Planica (Slovenia), preceduto dal francese Lucas Chavanat (2’14″41). 2’14″81 per l’azzurro, davanti al norvegese Erik Valnes (2’15″24). Per quanto riguarda gli altri azzurri, Stefan Zelger e Michael Hellweger sono usciti di scena nei quarti di finale. 15.15 SCI DI FONDO – La svedese Sundling si impone nella prova sprint di sci di fondo a Planica (Slovenia), regolando allo sprint la connazionale Stina Nilsson (+0″22) e l’americana Julia Kern (+0″79). Le due azzurre Alice Canclini e Greta Laurent sono uscite uscite di scena nei quarti di finale. 14.58 COMBINATA NORDICA – Si ferma, ...

