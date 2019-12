LIVE Sport Invernali | DIRETTA 21 dicembre | ITALIA DA DELIRIO NELLO SNOWBOARDCROSS!

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA DEGLI(21) 15.37 BIATHLON – Dorothea Wierer rimonta fino al quarto posto nella 10 km ad inseguimento femminile della Coppa del Mondo di biathlon di Le Grand Bornand. L’azzurra chiude a 58″5 dalla norvegese Tiril Eckhoff, che precede di 28″1 la connazionale Ingrid Landmark Tandrevold, seconda, e di 46″0 l’elvetica Lena Haecki, terza. Quindicesima l’altra azzurra in gara, Lisa Vittozzi, a 2’10″6. 15.22 SCI DI FONDO – SECONDO PELLEGRINO! L’azzurro conquista la piazza d’onore nella sprint della tappa di Coppa del Mondo a Planica (Slovenia), preceduto dal francese Lucas Chavanat (2’14″41). 2’14″81 per l’azzurro, davanti al norvegese Erik Valnes (2’15″24). Per quanto riguarda gli altri azzurri, ...

