LIVE Sport Invernali | DIRETTA 21 dicembre | ITALIA DA DELIRIO NELLO SNOWBOARDCROSS! Bene

(Di sabato 21 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA DEGLI(21) 14.58 COMBINATA NORDICA – Si ferma, dopo cinque vittorie consecutive, la striscia di Jarl Magnus Riiber nella Coppa del Mondo di combinata nordica. Il norvegese è costretto ad arrendersi in una gara davvero dura e spettacolare in quel di Ramsau (Austria): nella Gundersen di 10 km con il salto dal trampolino HS98 ad imporsi è il teutonico Vinzenz Geiger. Eccellente la prova deglini. Samuel Costa è strepitoso nel fondo (peccato per un salto non al top) e chiude addirittura dodicesimo. Subito dietro, in quindicesima piazza, Alessandro Pittin, che ha recuperato ben ventisei posizioni. Fuori dai primi 40 Lukas Runggaldier, non partito nel fondo Raffaele Buzzi. 14.00 BIATHLON – Strepitosa prestazione azzurra nell’Inseguimento casalingo in Val Martello, valido per la seconda ...

